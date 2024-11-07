أكسيوس عن مسئولين أمريكيين: إدارة بايدن لديها عمل مكثف خلال الشهرين المقبلين

محمد جمال

قال موقع أكسيوس نقلا عن مسئولين بإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهوأبلغ إدارة بايدن بأنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقا لقادة الجيش والأمن والاستخبارات، مشيرين إلى أنهم ليسوا متأكدين من صدقية وعود نتنياهو لهم.

وأكد مسئول فى إدارة بايدن بحسب أكسيوس أن الإدارة الأمريكية لديها الكثير من الأشياء التى يتعين علينا القيام بها فى الشهرين المقبلين، معربا عن قلق واشنطن بشأن إقالة وزير الدقاع الإسرائيلى يواف جالانت لأنه شريك موثوق في حربى غزة ولبنان والتوتر مع إيران.

وأضاف أنه لا يوجد علاقات لنا بكاتس الذى عين خلفا لجالانت وقلقون من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة.

