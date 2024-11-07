اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أكسيوس عن مسئولين أمريكيين: إدارة بايدن لديها عمل مكثف خلال الشهرين المقبلين

الخميس، 07 نوفمبر 2024 07:44 م
أكسيوس عن مسئولين أمريكيين: إدارة بايدن لديها عمل مكثف خلال الشهرين المقبلين جو بايدن
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال موقع أكسيوس نقلا عن مسئولين بإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهوأبلغ إدارة بايدن بأنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقا لقادة الجيش والأمن والاستخبارات، مشيرين إلى أنهم ليسوا متأكدين من صدقية وعود نتنياهو لهم.

وأكد مسئول فى إدارة بايدن بحسب أكسيوس أن الإدارة الأمريكية لديها الكثير من الأشياء التى يتعين علينا القيام بها فى الشهرين المقبلين، معربا عن قلق واشنطن بشأن إقالة وزير الدقاع الإسرائيلى يواف جالانت لأنه شريك موثوق في حربى غزة ولبنان والتوتر مع إيران.

وأضاف أنه لا يوجد علاقات لنا بكاتس الذى عين خلفا لجالانت وقلقون من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة.
 







جو بايدن

أمريكا

نتنياهو

يواف جالانت

الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة