اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أغنيتان تخاطبان جيل Baby boomers رافقتا ترامب بمشواره السياسى.. ما قصتهما؟

الخميس، 07 نوفمبر 2024 11:18 ص
أغنيتان تخاطبان جيل Baby boomers رافقتا ترامب بمشواره السياسى.. ما قصتهما؟ دونالد ترامب
وكالات

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أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا دونالد ترمب طوال مشواره السياسي منذ عام 2016، واليوم كانتا حاضرتين أيضا خلال الحفل في ولاية فلوريدا، ولم تفارقاه.

وأغنيتا جلوريا وواي إم سي إي لطالما تعلق بهما ترامب كثيرا ورقص على ألحانهما مرارا وتكرارا، هاتان الأغنيتان قدمتا لترامب وحملته الدعم النفسي اللازم للمضي قدما في السباق الانتخابي.

ففي عام 2016 احتفل ترامب بانتصاره بهاتين الأغنيتين، وبهما أيضا أنهى رئاسته بعد انتخابات عام 2020.

وبين الانتصار والانكسار وقبل الخطاب الذي أثار أعمال الشغب كان ينظر إلى جمهوره وهو يستمع لأغنية "GLORYA" للمطربة الراحلة لورا برانيجان، وتقول كلماتها "كيف سيتدنى الحال؟.. ألا تعتقدين أنك تسقطين؟".. تساؤلات مطروحة في كلمات الأغنية بدت وكأنها موجهة لترامب وليس لغلوريا.

ليعود مجددا محتفلا بانتصاره فى الانتخابات الأمريكية 2024 لكن على ألحان أغنية "واي إم سي إي" أشهر أغاني السبعينيات لفرقة فيلج بيبول، وتقول  كلمات الأغنية بدت موجهة أيضا للرئيس لدونالد ترامب، "أيها الشاب، هناك مكان يمكنك الذهاب إليه" هكذا تقول الأغنية، وبعد نتائج الانتخابات أصبح البيت الأبيض بانتظار ترامب.

كلتا الأغنيتين تخاطبان ما يسمى بجيل Baby boomers الجيل الذي ولد بين عامي 1946 و1964 أي تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تخاطب جيل الألفية الذي استهدفته كامالا هاريس.







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