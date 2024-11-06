4 قتلى إثر انهيار أرضى فى المنطقة الغربية بالكاميرون

ريهام عبد الله

كشف أوا فونكا أوغسطين حاكم المنطقة الغربية بالكاميرون، عن انتشال 4 جثث على الأقل من تحت الأنقاض في انهيار أرضى وقع الثلاثاء، في تلة دشانج في المنطقة الغربية.

وكشف بيان صحفى صادر عن حاكم المنطقة، أن الحادث الذى تسبب في تعطيل الحركة المرورية بشكل كامل، أودى بحياة 4 أشخاص، في أعقاب انهيار أرض ثان وقع في نفس المكان، وكان الأول قد وقع الساعة التاسعة صباحا، وفقا لوكالة أنباء الكاميرون.

وقال أوا فونكا، أن وفد الأشغال العامة في المنطقة الغربية، ومجلس مدينة دشانج، قد أرسلا فريق طوارئ لإصلاح الطريق وتمهيده، إلا أن الانهيار الثان أدى لدفن العديد من المعدات.

وكشف المحافظ أن فريق الطوارئ لايزال موجود على الأرض، لاستكمال عملية البحث، وتمهيد الطريق.

وأكد حظر حركة المرور بين سانتشو ودشانج، وأعلن عن طرق بديلة، ودعا السائقين إلى الالتزام بتعليمات المرور، كما طلب من المقيمين حول المنطقة إخلاء منازلهم.