وكيل الأمم المتحدة: يمكن الاستفادة من خبرات مصر فى مجال تنمية المدن

كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

أكدت أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن تمويل المدن الحضرية معقد للغاية، خاصة فى ظل تطور هذه المدن وتطورها أكثر في المستقبل.

تصريحات كلوديا جاءت خلال الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر لـ المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كوجك وزير المالية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بـ مجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة .

وأضافت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك طفرة في عدد السكان وطفرة حضارية أيضا ويجب التفكير في الأصول الاجتماعية والبيئية والتخطيط الحضري، مؤكدة أن المدن لديها القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة والحكومية والدولية، والتخطيط الحضري هو من أهم الأمور المتعلقة بالتمويل، والكثير من الدول لديها هذه الاستراتيجية الخاصة بالشراكات، ولكن مازال هناك نقص في البنى التحتية الاجتماعية.

وتابعت: "هنا نود التحدث عن كيفية نمو المدن، ومصر لديها الكثير من الخبرات ويمكن أن تشارك العالم بهذه الخبرات في هذا المجال"، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بكيفية تحسين البنى التحتية في العشوائيات، فعادة ما توجد مشكلة بالنسبة لملكية الأرض في هذه العشوائيات، والتحدي الثاني هو التنسيق الاستثماري، لذلك يمكننا العمل مع الحكومات لدعم البنية التحتية، أما بالنسبة للمنظور الآخر فهو عمل على المستوى العالمي والاشتراك في الحوار، فهناك الكثير من النقاشات حول هذا الأمر، وليكون هناك كيفية في التنفيذ بمعنى كيف يمكن الاستفادة من الاستثمار في المدنؤ وكيفية تقوية الاقتراض للحكومات ففي بعض الأحيان تصبح الحكومات لديها القدرة حين تتمكن من التشخيص الشامل للمشاكل، ونحاول تمهيد الطريق نحو مدن بها نسيج مجتمعي.