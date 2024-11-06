وزير خارجية هولندا يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

(أ ش أ)

أشاد وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب بالجهود الكبيرة التى تقوم بها مصر للوصول الى اتفاق بين حماس وإسرائيل من اجل وقف اطلاق النار فى غزة والحد من الماساة الانسانية بالقطاع .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الهولندى.

وقال الوزير الهولندى على دعم بلاده للجهود المصرية لخفض التصعيد بالمنطقة.

كما اثني فيلدكامب على العلاقات التى تربط بين بلاده ومصر والتى وصفها بانها "ممتازة " فى كافة المجالات وخاصة الطاقة والهيدروجين.

وأشار الى فرص تعزيز وتوسيع التعاون بين مصر وهولندا لاسيما فى قطاعى المياه والطاقة .

وفيما يخص تطورات الاوضاع بالمنطقة.. اوضح الوزير الهولندي ان بلاده ستقوم بما فى وسعها لتجنب التصعيد بين إسرائيل وايران والحد من دائرة العنف ..داعيا كافة الاطراف الى العمل على وقف التصعيد بالمنطقة.

كما شدد على ضرورة وقف اطلاق النار فى غزة واطلاق سراح المحتجزين والعمل على ايصال المساعدات الانسانية الى القطاع.

وأكد ان بلاده ستعمل على تحقيق حل الدولتين.. معبرا عن قلق بلاده ازاء قرار الكنيست الاسرائيلي بشان الاونروا.

وأوضح الوزير الهولندى أن بلاده تقدر ايضا جهود مصر فينا يتعلق بلبنان وايصال المساعدات العاجلة الى بيروت.

وبالنسبة للسودان .. أشار الى أهمية الاجتماع المدرج على جدول اعمال مجلس الامن الدولي بشان السودان هذا الشهر .

