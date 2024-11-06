وزير الخارجية: اتفاق على تفعيل مجلس الأعمال بين مصر وهولندا

(أ ش أ)

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج انه اتفق مع وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب على تفعيل مجلس الأعمال المشترك وعقد منتدى للأعمال فى وقت قريب.

جاء ذلك ردا على سؤال - خلال الموتمر الصحفي المشترك اليوم الاربعاء - حول وجود ترتيبات مسبقة لزيارات من قبل مسئولى الشركات الهولندية لمصر .

وقال الدكتور عبد العاطى اننا نثمن ونقدر عاليا دور الشركات الهولندية في دعم الاقتصاد المصري وفي توفير فرص عمل ، ولدينا تواجد جيد للشركات الهولندية فى مصر وهو ما يمتد لعقود ماضية،ولكننا نريد المزيد لاسيما مع وحود آفاق أرحب.. مشيرا الى انه سيتم ترتيب زيارات لوفود من القطاع الخاص الهولندى للتعرف على الفرص الاستثمارية القائمة وحتى يكون هناك مجال للتفاعل مع القطاع الخاص المصرى بناء على مبدأ تحقيق المكسب للجميع .

وأضاف أن مصر لديها عمالة ماهرة وسوق ضخم جدا يمتد من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر مع أطراف إقليمية ودولية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية والتجارة الحرة الأفريقية واتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية فى إطار اتفاقية الميركسور.