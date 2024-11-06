موقف جديد للأتوبيسات بمنطقة بشتيل.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أنشأت وزارة النقل موقف للأتوبيسات أسفل كوبرى محور عرابى الجديد، بمنطقة بشتيل بالجيزة، بالقرب من محطة قطارات صعيد مصر، وذلك ضمن الخدمات التى تقدمها وزارة النقل بعد افتتاح محطة قطارات الصعيد التى تم افتتاحها الشهر الماضى، لتوفير خدمة نقل متكاملة بالإضافة إلى خدمات السكة الحديد التى تقدمها المحطة.

ويتواجد الموقف خلف الجراج متعدد الطوابق الذى تم إنشاؤه لتوفير أماكن لانتظار السيارات، وخدمة المترددين على المحطة، ويسع الجراج 500 سيارة، بالإضافة لمساحات أسفل المحطة تسع لـ 250 سيارة.

وتضم محطة قطارات الصعيد 10 أرصفة منهم 6 أرصفة لخط الصعيد، و 4 أرصفة لخط المناشى القبارى، بها عدد كبير من الخدمات للركاب مثل مسارات ذوى الهمم الممتدة على الأرصفة، وكذلك المصاعد الموجودة على كل رصيف لخدمة ذوى الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى الشاشات الإلكترونية على كل رصيف والمقاعد والمظلات وكذلك دورات مياه خاصة بالرصيف.

وأضافت محطة قطارات الصعيد للمنطقة المجاورة جراج متعدد الطوابق يسع أكثر من 500 سيارة بالإضافة إلى جراج أسفل المحطة يسع 250 سيارة وساحات انتظار أخرى بمحيط المحطة، كذلك تم افتتاح مسجد أمام المحطة كما تم إضافة مسطحات خضراء وتشجير بمداخل المحطة.

ويخدم المترددين على المحطة 28 شباك تذاكر، كما تم تزويد المحطة بعدد 10 ماكينات حجز تذاكر الكترونية، والمحطة بها غرفة مراقبة مركزية مجهزة بشاشات المراقبة والتي تخدمها عدد 1200 كاميرا مراقبة موزعة بجميع أنحاء المحطة وملحقاتها وتضم المحطة عدد 2 مكتب استعلامات لخدمة الجمهور والمحطة مزودة أيضا بعدد 14 بوابة تفتيش للكشف على الحقائب وعدد 86 بوابة إلكترونية لدخول وخروج الركاب من وإلى الأرصفة، وتم إنشاء مسجد يخدم المحطة على مساحة 400 م2 ويسع عدد 500 مصلي وتم انشاء محطة الحافلات والتي تسع 50 اتوبيس وميني باص، كما أن المحطة ملحق بها مساحة 10 فدان منطقة استثمارية (تجاري – سكني – اداري) مقدر لها تكلفة إجمالية 4.7 مليار جنيه، وتتيح فرص عمل بواقع 200 مهندس/ يوم و 7500 عامل/ يوم.