اليوم السابع
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مواعيد القطارات على خط بشتيل/ السادات/ كفر داوود والعكس.. انفوجراف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:00 م
مواعيد القطارات على خط بشتيل/ السادات/ كفر داوود والعكس.. انفوجراف انفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع  مواعيد القطارات على  خط بشتيل / السادات / كفر داوود  والعكس ، وذلك وفقا لما أعلنته  الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بعربات تحيا مصر.

قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50
قطار 788 السادات / بشتيل حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 يصل محطة بشتيل الساعة 19:15
قطار 792 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 09:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50
قطار 793 كفر داوود  / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 يصل محطة السادات الساعة 12:05
قطار 794 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 13:00  يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50
قطار 795 كفر داوود  / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ويصل محطة السادات الساعة 15:40

انفوجراف
انفوجراف

 







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