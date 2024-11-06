مواعيد القطارات على خط بشتيل/ السادات/ كفر داوود والعكس.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد القطارات على خط بشتيل / السادات / كفر داوود والعكس ، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بعربات تحيا مصر.

قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50

قطار 788 السادات / بشتيل حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 يصل محطة بشتيل الساعة 19:15

قطار 792 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 09:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50

قطار 793 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 يصل محطة السادات الساعة 12:05

قطار 794 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 13:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50

قطار 795 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ويصل محطة السادات الساعة 15:40