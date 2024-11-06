مراسل القاهرة الإخبارية من ولاية فلوريدا يرصد أوضاع سير الانتخابات الأمريكية

كتب أحمد عبد الرحمن

رصد مهران عيسى، مراسل القاهرة الإخبارية من ولاية فلوريدا، تطورات الأوضاع خلال سير العملية الإنتخابية الرئاسية الأمريكية.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تصريحات ترامب، كتب على منصة «X» قائلا: «أن اليوم هو آخر فرصة لهزيمة مؤسسة الفاسدة»، موضحا أن ترامب يحاول حتى مع الساعات الأخيرة للاقترع توجيه ناخبيه واختياره رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر، أن هاريس لديها تصريحات حثت فيها المواطنين الأمريكيين من جانبها على التصويت وقالت :« اليوم يمكن يحدث الصوت الأمريكي فارقًا ويغير الولايات المتحدة الأمريكية» مشيرا إلى أن في الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية أبوابها يحاول الطرفان باستماتة الحصول على أصوات لصالحهما، وبالتالي المناسفة شرسة بينهما».