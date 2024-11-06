مديرة الانتخابات فى ميلووكى: إعادة فرز 31 ألف صوت بعد رصد خلل فى الفرز

رامى محيى الدين

أكدت مديرة الانتخابات الأمريكية في ميلووكي إعادة فرز 31 ألف صوت بعد رصد خلل في أثناء عملية الفرز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويصوّت الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيسهم الـ47 بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وفتحت مراكز اقتراع الانتخابات الأمريكية 2024 في أبوابها في جميع الولايات الأمريكية، إذ بدأت بولايات الساحل الشرقي "نيويورك، نيوجيرسي، ديلاوير، ماريلند، فرجينيا، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، جورجيا، فلوريدا، كنتاكي، أوهايو، كونيتيكت، ماين".

ويبلغ عدد المؤهلين للتصويت في انتخابات أمريكا 2024 نحو 240 مليون ناخب، لكن نحو 160 مليونًا منهم فقط مسجلون، وتسمح نحو نصف الولايات بالتسجيل في يوم الانتخابات، فيما يمكن للمواطنين في ولاية داكوتا الشمالية التصويت دون تسجيل مسبق.

وأدلى أكثر من 80 مليون شخص بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالفعل عبر التصويت البريدي أو في مراكز الاقتراع المبكرة.

وتنتشر الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية، ووفقًا لتوقيت الساحل الشرقي، يبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء.