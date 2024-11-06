لحظة بلحظة.. خريطة تفاعلية لانتخابات أمريكا مع انتهاء تصويت بعض الولايات

كتبت : نهال أبو السعود

يقدم اليوم السابع تغطية لحظة بلحظة لتطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية مع انتهاء التصويت في بعض الولايات، وذلك عبر خريطة تفاعلية للولايات، ومؤشرات التصويت والنتائج الأولية.

ومن المقرر انتهاء التصويت في الانتخابات الامريكية 2024، بكافة الولايات بحلول صباح الأربعاء، علي أن يتم فرز الأصوات بشكل فوري لإعلان الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات التي يتنافس فيها دونالد ترامب وكامالا هاريس .

وفور الإدلاء بصوته ، قال ترامب الذي رافقته زوجته ميلانيا خلال التصويت بولاية فلوريدا: "حملتنا كانت ناجحة وواثق من الفوز.. تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت".

واستبعد المرشح الجمهوري، حصول التعادل مؤكدا أنه يتوقع النتائج ان تصدر خلال ساعتين أو ثلاثة من انتهاء التصويت.

وتابع ترامب : "لقد خضت حملة رائعة. أعتقد أنها كانت ربما الأفضل بين الحملات الثلاث.. لقد حققنا نتائج رائعة في الحملة الأولى. لقد حققنا نتائج أفضل بكثير في الحملة الثانية ولكن حدث شيء ما. أود أن أقول إن هذه هي أفضل حملة خضناها على الإطلاق".

بدورها، قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إن حملتها حققت زخما كبيرا على المستوى الانتخابي وتركز الأن علي المستقبل ، داعية الجميع للتصويت قبل اغلاق مراكز الاقتراع.

زارت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن بالقرب من مبني الكابيتول الامريكية قبل ساعات، حيث تعمل لجان الحزب حول الانتخابات وتركز على الوصول الى الأشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد أو الناخبين ذوي الميل المنخفض الذين يمكن دفعهم إلى صناديق الاقتراع من خلال مكالمات هاتفية.

واستغلت كامالا هاريس زيارتها لشكر المؤيدين الذين يعملون على إنجاح التصويت وإجراء المكالمات بنفسها، وقالت هاريس للمؤيدين الذين أجروا مكالمات: "هذا يمثل حقًا أفضل ما فينا". ثم تم تسليمها هاتفًا محمولًا وانضمت إلى مخاطبة الناخبين، وقالت هاريس للشخص: "أنا بخير. هل صوتت بالفعل؟"، ورد الشخص، فقالت هاريس: "هل صوتت؟ شكرًا لك".

وأضافت: "يمر الطريق إلى البيت الأبيض عبر ولاية كارولينا الشمالية. إنه سباق متقارب. نحن متعادلون. كل صوت مهم"، وأخبرت هاريس المضيفة أنها تخطط للعمل على الهواتف حتى إغلاق صناديق الاقتراع لإخراج كل صوت يمكنها الحصول عليه، واضافت: "هذا يتعلق بطي الصفحة وإحضار.