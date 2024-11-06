طائر العنقاء يقوم من الرماد.. كيف علق مذيعو فوكس نيوز على فوز ترامب؟

كتبت : رباب فتحى

تمكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المرشح الجمهورى من حسم السباق الرئاسي لـ انتخابات أمريكا 2024، واعتبرت شبكة فوكس نيوز -التي تعرف بأنها منصة ترامب المفضلة - أن دونالد ترامب "طائر العنقاء يقوم من الرماد".

وقال المذيع بريت باير: "إنه أكبر طائر عنقاء سياسي يقوم من الرماد رأيناه في تاريخ السياسة".

وقال المعلق بن دومينيك: "هذه هي العودة السياسية الأكثر روعة التي شهدناها منذ عام 1968". وأضافت لورا إنجراهام: "لن تكون مجرد أعظم عودة سياسية على الإطلاق. بل ستكون أعظم عودة في التاريخ".

ولا تزال قناة فوكس نيوز تتربع بقوة على عرش عالم الإعلام المحافظ، على الرغم من المنافسة المتزايدة من أمثال نيوزماكس، وشبكة وان أميركان نيوز (OAN)، وعدد لا يحصى من البرامج الصوتية المحافظة. وتظل القناة الإخبارية الأمريكية الأكثر مشاهدة في البلاد، متفوقة باستمرار على سي إن إن وإم إس إن بي سي في التصنيفات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقال شون هانيتي، الذي لم يظهر في ليالي انتخابات عام 2020، ليلة الثلاثاء: "بعد كل ما ألقوه على هذا الرجل، وبعد كل ما فعلوه لهذا الرجل، مع كل وسائل الإعلام التي لم تتحقق حتى من [هاريس] ومواقفها المتطرفة، ماذا سيقول هذا عن وسائل الإعلام التقليدية؟ لقد ماتت".

وقال جيسي واترز للمشاهدين إن فوز ترامب سيكون بمثابة "تفويض" لإدارة البلاد. وأضاف أن فوز ترامب سيكون بمثابة "رفض كامل لكل ما أخبرتنا به [وسائل الإعلام] عن دونالد ترامب".

ولاحظ العديد من المعلقين في فوكس أن ترامب يبدو أنه حقق نتائج جيدة مع الناخبين السود واللاتينيين، مشيرين إلى "التحالف المتنوع" الذي جمعته حملة ترامب في هذه الانتخابات. ووصفت المعلقة دانا بيرينو هذا التحالف بأنه "التحالف السياسي الأكثر تنوعًا عرقيًا الذي رأيناه منذ أجيال".

ولفتت الصحيفة إلى أن علاقة الشبكة المملوكة لرجل الإعلام روبرت مردوخ، بترامب مرت بأوقات توتر فى بعض الأحيان. وقد أعطى الرئيس السابق للشبكة أعلى تصنيفاتها. في ليلة الانتخابات في عام 2020، حصلت الشبكة على 14.1 مليون مشاهد بين الساعة 8 مساءً و11 مساءً - أي أكثر بخمسة ملايين من CNN خلال نفس الفترة الزمنية، وأكثر من ضعف عدد مشاهدي شبكات الأخبار الأخرى.