اليوم السابع
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سيطرة للحزب الجمهورى الأمريكى على مسار انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 07:05 ص
سيطرة للحزب الجمهورى الأمريكى على مسار انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب مجلس النواب الأمريكى - أرشيفية
أنس حبيب

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تقدم الحزب الجمهورى فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب اليوم الأربعاء، حيث حصل على 50 مقعدا حتى الآن من المقاعد، فى مقابل 41 مقعدا لمنافسه الديمقراطى، بينما حصل على 170 مقعدا حتى الآن من مقاعد مجلس النواب، فى مقابل 120 مقعد لمنافسه الديمقراطى.

ويحتاج الحزب الجمهورى إلى 218 مقعد لمواصلة سيطرته على مجلس النواب، وهو نفس رقم المقاعد التى يجب أن يفوز بها الحزب الديمقراطى لاستعادة سيطرته على الكونجرس.

وتتزامن انتخابات مجلسى النواب والشيوخ مع الانتخابات الرئاسية التى تشهد تقدم ملحوظ للمرشح الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب، بعد حسمه للسباق الرئاسى فى خمس ولايات متأرجحة حاصدا حتى الأن حوالى 252 صوتا فى المجمع الانتخابى، بينما تحصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 206 صوتا حتى الأن.







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