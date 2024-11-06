رويترز: قوات كورية شمالية تشارك فى عمليات عسكرية بكورسك الروسية

ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن قوات كورية شمالية شاركت في العمليات العسكرية في كورسك الروسية للمرة الأولى، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
رويترز: قوات كورية شمالية تشارك فى عمليات عسكرية بكورسك الروسيةالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 07:48 م
زعيم كوريا الشمالية
إبراهيم حسان
ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن قوات كورية شمالية شاركت في العمليات العسكرية في كورسك الروسية للمرة الأولى، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
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ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن قوات كورية شمالية شاركت في العمليات العسكرية في كورسك الروسية للمرة الأولى، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
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