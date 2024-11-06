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رويترز: قوات كورية شمالية تشارك فى عمليات عسكرية بكورسك الروسية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 07:48 م
رويترز: قوات كورية شمالية تشارك فى عمليات عسكرية بكورسك الروسية زعيم كوريا الشمالية
إبراهيم حسان

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ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن قوات كورية شمالية شاركت في العمليات العسكرية في كورسك الروسية للمرة الأولى، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
 







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