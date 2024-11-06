رويترز: قوات كورية شمالية تشارك فى عمليات عسكرية بكورسك الروسية

إبراهيم حسان

ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن قوات كورية شمالية شاركت في العمليات العسكرية في كورسك الروسية للمرة الأولى، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

