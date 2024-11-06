رد ربع مليون جنيه حولت له بالخطأ.. محافظ الجيزة يكرم الإمام المثالى الشيخ شريف إبراهيم

كتبت – مرام محمد

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشيخ شريف إبراهيم "الإمام المثالي" والخطيب بمديرية الأوقاف بالجيزة، لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصى.

وأثنى محافظ الجيزة، على العمل الذي قام به الشيخ شريف إبراهيم باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريون.

وأكد "النجار" حرص محافظة الجيزة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، لتكون بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.



محافظ الجيزة يكرم الإمام المثالي الشيخ شريف إبراهيم