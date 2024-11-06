اليوم السابع
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رئيس جنوب افريقيا يهنئ ترامب بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:32 م
رئيس جنوب افريقيا يهنئ ترامب بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا
ريهام عبد الله

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قدم سيريل رامافوزا، رئيس جنوب افريقيا، التهنئة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية، قائلا :"أتطلع لمواصلة الشراكة في جميع مجالات التعاون بين بلدينا".

وقال رامافوزا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" :"تهانينا لرئيس الولايات المتحدة المنتخب، على عودتك إلى الرئاسة".

وتابع :"إنني أتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة والمفيدة للجانبين بين بلدينا في جميع مجالات تعاوننا، وعلى الساحة العالمية نتطلع إلى رئاستنا لمجموعة العشرين في عام 2025، حيث سنعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة التي ستخلفنا في رئاسة مجموعة العشرين في عام 2026".

سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا عبر منصة إكس

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكان قد فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وتمكن ترامب من حسم السباق فى 7 ولايات متأرجحة ليعظم من فرص فوزه بسباق الانتخابات الأمريكية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التى لم تتخطى 234 صوتا بعد فوزها فى ولاية مينيسوتا (10 أصوات).

وكان قد حصل ترامب على 270 صوتا فى مجمع الانتخابات الأمريكى بعد فوزه فى ولاية ألاسكا (3 أصوات)، وولاية بنسلفانيا (19 صوت) ليحصد 22 صوتا أضيفوا إلى 248 صوتا حصيلة الولايات التى فاز بها مسبقا فى سباق الرئاسة.

وسيطر ترامب على زمام السباق بعد تمكنه من نيل الفوز فى أغلبية الولايات المتأرجحة، حيث فاز فى 6 ولايات من الـ10 ولايات المتأرجحين- قبيل فوزه الأخير بولاية ويسكونسون- ليحقق ريادة فى المجمع الانتخابى والتصويت الشعبى.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب لتصل إلى 248 صوتا فى المجمع الانتخابى بعد فوزه بولايات، يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت بعد تفوقها فى ولايات واشنطن (12 صوتا)، وكاليفورنيا (54 صوتا)، وأوريجن (8 أصوات).

وكان ترامب قد حصد 222 صوتا فى المجمع الانتخابى، بعد فوزه فى 5 ولايات هى: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات)، فى حين حصلت منافسته كامالا هاريس على 105 أصوات.







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