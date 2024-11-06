حزن في قنا بعد مصرع أب ونجليه في حادث سير.. كان متجها لإيصال ابنه للمطار

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن محافظة قنا عقب وفاة أب ونجليه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سوهاج"، خلال ذهاب الأب لتوصيل أحد ابنيه إلى مطار سوهاج للسفر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا_سوهاج اتجاه المطار.

وتبين مصرع رشدي الراوي، ونجليه بهاء رشدي الراوي، وعبدالرحمن رشدي الراوي، من محافظة قنا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.











