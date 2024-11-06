انتخابات أمريكا.. سى إن إن: عمليات التصويت لا تتوقف رغم التهديدات الأمنية

أنس حبيب

قالت شبكة سي إن إن المواطنون الأمريكيون يستمرون فى التوجه إلى مراكز الاقتراع فى الولايات الأمريكية المختلفة للتصويت لمرشحهم المفضل، ويصحب ذلك عدد كبير من التدابير الأمنية جراء انتشار التهديدات التي تهدف إلى عرقلة عمليات التصويت، وفقا للسلطات الأمنية فى الولايات الأمريكية المختلفة.

وتشهد ولاية ميتشيجان الأمريكية تدفقا كبيرا من المصوتين لتقترب نسبة التصويت في الولاية المتأرجحة إلى تلك التاريخية والتي حققتها في انتخابات 2020، حيث توجه أكثر من 5.5 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع، فيما توجه حتى الآن حوالى 3.3 مليون ناخب إلى مراكز التصويت.

وفى جورجيا وصل عدد المصوتين حتى الآن إلى 700 ألف ناخب مع توقعات أن يصل الرقم إلى أكثر من 4 ملايين ناخب، وهو نفس رقم المصوتين في الانتخابات الماضية بين جو بايدن ودونالد ترامب، واضطرت سلطات الولاية إلى إغلاق أربع مراكز اقتراع في عدد من المقاطعات بعد تلقيها تهديدات بتفجير مراكز التصويت.

وقال أمين عام الولاية براد رافينسبرجر إن أعداد الناخبين من المتوقع أن تصل إلى 4 ملايين ناخب قبل موعد غلق مراكز التصويت، في حين شهدت مقاطعة أباتشى في ولاية أريزونا بعض الصعوبات نتيجة لعطل أصاب ماكينات التصويت في المقاطعة مجبرا المصوتين على الوقوف بالساعت خارج مراكز الاقتراع.

وأشار رافينسبرجر إلى أن عشر مراكز اقتراع ستظل مفتوجة لوقت متأخر لتلقى المصوتين، وذلك لتعويض الوقت الذى ضاع بعد غلق بعد مراكز التصويت نتيجة لتهديدات أثبتت أنها غير حقيقية وتحدث فقط لتعطيل عمليات التصويت في عدد من الولايات الأمريكية.

وفى بنسلفانيا، تعهد الحاكم جوش شابيرو أن تحدث العملية الانتخابية في انسيابية ومرونة عكس نظيرتها في 2020، حيث استغرق عد الأصوات مدة تخطت الوقت المحدد للانتخابات.