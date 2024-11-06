المحكمة العليا فى المكسيك ترفض إلغاء التعديلات القضائية الأخيرة

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

رفضت المحكمة العليا فى المكسيك طلبا بإلغاء تعديلات للنظام القضائى يدعمها معسكر الرئيسة اليسارية كلوديا شينباوم والذى ينص على انتخاب جميع القضاة فى البلاد عن طريق التصويت الشعبى .

وقضت المحكمة في حكمها بعد أكثر من خمس ساعات من المداولات - حسبما اوردت إذاعة فرنسا الدولية اليوم الأربعاء، بأنه "تم رفض الطعون الحالية بعدم الدستورية".

يذكر أن الكونجرس المكسيكى أقر وصدقت عليه أغلبية الولايات الشهر الماضي على مبادرة الرئيس "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" آنذاك بإجراء إصلاح قضائي ينص على انتخاب أعضاء المحكمة العليا من خلال "تصويت شعبي" اعتبارا من عام 2025.

وقال "لوبيز أوبرادور" وحلفاؤه، بما في ذلك خليفته "كلاوديا شينباوم" إن "التغيير الجذري سيساعد في تخليص النظام القضائي من الفساد".

وكان 8 من أصل 11 عضوا في المحكمة العليا في المكسيك قد اعلنوا في 31 أكتوبر الماضي أنهم سيستقيلون من مناصبهم احتجاجا على تعديل قضائي مثير للجدل تم تمريره الشهر الماضي.