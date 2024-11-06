القاهرة الإخبارية: مطالب بمد فترة الاقتراع فى بنسلفانيا لتعطل أجهزة التصويت

رامى محيى الدين

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بنسلفانيا، إن عملية الاقتراع لا تزال مستمرة في الولاية، موضحا أنه بعد منتصف النهار بقليل بدأت وتيرة التصويت تتراجع، حيث يأتي الناخبون إلى مراكز الاقتراع بمعدل كل ثلاث إلى خمس دقائق.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا الوقت يعتبر وقت عمل، حيث يتواجد معظم الموظفين في أعمالهم، وبعضهم قد يغادر مبكرًا، مثل بعض الموظفين الحكوميين الذين يغادرون في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد الناخبين في الفترة المسائية.

ولفت «جبر» إلى أنه من المتوقع أن تعود أعداد الناخبين إلى الارتفاع من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً، وهو موعد إغلاق لجان الاقتراع في بنسلفانيا، لكن هناك استثناء واحد، وهو مقاطعة كامبريا، حيث وردت أنباء عن عطل في آلات التصويت، الأمر الذي جعل لجنة الانتخابات في المقاطعة تطالب بتمديد فترة التصويت لساعتين إضافيتين، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب، لذا، ستستمر عملية التصويت في مقاطعة كامبريا حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتابع مراسل القناة، بأن النتائج في ولاية بنسلفانيا ستتأخر ليس فقط بسبب هذا العطل، فالتقارب في عدد الأصوات المتوقع لكل من ترامب وهاريس يعني أنه يجب فرز أكبر عدد ممكن من الأصوات لتحديد الفائز، وبالإضافة إلى ذلك، هناك أصوات البريد التي قد تتأخر في الوصول إلى مكاتب البريد، والتي ستضاف أيضًا إلى الأصوات التي تم الإدلاء بها شخصيًا.