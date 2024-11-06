القاهرة الإخبارية: العملية الانتخابية تسير بسلاسة فى ولاية ميشيجان

رامى محيى الدين

أفاد ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية ميشيجان، بأن هناك نحو 490 ألف عربي سواء مسلمين أو غير مسلمين، يعيشون في هذه الولاية، وقد أدلى نحو 3 ملايين و200 ألف مواطن بأصواتهم مبكرا للمرة الأولى بموجب القانون الجديد في عام 2020.

وأضاف نور الدين، خلال مراسلته للقناة، أن اللجان الانتخابية تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين، حيث بدأت بعض اللجان بشكل جيد مقارنةً بتلك التي شهدت إقبالاً أقل في الصباح، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، لكن هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء اللاتي يشاركن في التصويت، ليس فقط من العرب، بل أيضاً من أصول غير عربية، مما يعكس التأثير الكبير لهذه الولاية.

وتابع: "اليوم نشهد عائلات كاملة تتوجه للتصويت، مما يسهل عملية الاقتراع، ويعكس تفاؤلاً كبيراً في المجتمع العربي، إذ يتجلى الوعي السياسي لدى هذه الأعداد الكبيرة، ويعتقد المراقبون أن نسبة التصويت ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في عامي 2020 و2016".