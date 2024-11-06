القانون لا يحمى المغفلين.. 10 نصائح تحميك من الوقوع فى شباك مستريحى الشقق

كتب سليم على

يقبل الكثير من الشباب على شراء الشقق السكنية بغرض الزواج أو الاستثمار، وهو ما يستغله الكثيرين من مستريحى الشقق السكنية، حيث يقوموا بنشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعى تتضمن تسهيلات كبيرة وأسعار منخفضة تمكنك من الحصول على شقة سكنية بسهولة، وفى التقرير التالى نرصد نصائح عليك أن تتبعها لتجنب الوقوع فى فخ النصابين.

1- الاطلاع على كافة مستندات الملكية.

2- التحقق من موقف الشقة من خلال الحى أو جهاز المدينة.

3- لو البائع وكيل عن المالك: لابد التأكد من صحة التوكيل وسريانه، وأن التوكيل يبيح له البيع.

4- لو شقة ميراث لابد الاطلاع على إعلام الوراثة للتحقق من تحديد الورثة كاملين.

5- لابد على البائع توثيق توكيل بالبيع للنفس أو للغير والتعامل مع الجهات الحكومية والمياه والكهرباء وغير قابل للإلغاء.

6- عدم الموافقة على توقيع إيصالات أمانة فى حالة السداد بالتقسيط.

7- عندما يأتى وقت سداد القسط: لابد أن يوقع البائع أمام القسط المستحق.

8- ضرورة عقد بيع نهائى بعد سداد كافة الأقساط.

9- فى حالة كون الشقة ملكًا لشخصين لابد من توقيع كليهما على عقد البيع.

10- فى حالة الشراء من شركة لابد من الاطلاع على السجل التجارى الخاص بالشركة.