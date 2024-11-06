الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع الوطنى والمحاربون القدامى بأنجولا

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول جواو إرنيستو دوس سانتوس وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية , مشيداً بالتعاون المشترك فى كافة المجالات العسكرية.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين ، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية.

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان اتفاقية تعاون فى مجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى لكلا البلدين.



حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة و عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأنجولية.