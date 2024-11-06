اليوم السابع
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الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصومال وألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 09:40 ص
الصومال وألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية المستشار الألمانى أولاف شولتس _ أرشيفية
أ ش أ

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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والمناخ.

جاء ذلك فى إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصومالي إلى ألمانيا حيت تم بحث أيضا دعم الحكومة الصومالية في توليها العملية الأمنية من قوات حفظ السلام الأفريقية، وتعزيز الحكم الرشيد،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم/الأربعاء/.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الصوماليين الذين حصلوا على اللجوء في ألمانيا يلعبون دورا كبيرا في التنمية والتعايش العام.

بدوره ، أشاد الرئيس الصومالي بدور ألمانيا في استقبال اللاجئين الصوماليين وإتاحة الفرص لهم ،مشدداً على ضمان حصول اللاجئين الصوماليين على حقوقهم الدولية بموجب قوانين اللجوء وعدم إجبارهم على العودة القسرية.

 







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المانيا

الرئيس الصومالى

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