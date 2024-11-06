اليوم السابع
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الرئيس الـ 47 لأمريكا.. CNN: ولاية ترامب الثانية لن تشبه الأولى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:41 م
الرئيس الـ 47 لأمريكا.. CNN: ولاية ترامب الثانية لن تشبه الأولى ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الامريكية إن فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الامريكية سيعيده إلى البيت الأبيض، إلا أن حلفاءه وخصوم على حد السواء يوضحون أن فترته الثانية لن  تكون مثل ولايته الأولى.

فبعد أن أصبح الحزب الجمهورى بأكمله تحت سيطرته وتم نفى الشخصيات المناهضة له إلى الأبد، فإن ترامب سيدخل البيت الأبيض متسلحا بخبرة القيام بهذه المهمة ، وثروة من الاستياء بشأن الطريقة التي يعتقد بها أن النظام قد خذله.

وعلى العكس فى انتصاره الأول فى المجمع الانتخابى فى 2016، فإن ترامب سيفوز بالتصويت الشعبى هذا العام، بما يمنحه تفويض الدعم الوطنى الذى أفلت منه المرة السابقة، والذى سبب له إحباطا كبيرا.

وقال ترامب فى خطاب الانتصار اليوم، إن أمريكا قد منحته تفويضا غير مسبوق وقوى، ولخص نهجه فى فترة ولايته الثانية، قائلا: "سأحكم بشعار بسيط الوعود التي يتم قطعها هي التي سيتم الوفاء بها".

وهذا يجعل السنوات الأربع القادمة غير مؤكدة ولا يمكن التنبؤ بها بسهولة من خلال رئاسة ترامب الأولى. وقد حاولت نائبة الرئيس منافسته فى الانتخابات كاملا هاريس تحذير الناخبين من المخاطر. ولكن بالنسبة لأنصاره، كانت موعود إصلاح البلد المكسور هي الهدف الكامل.

حرص عدد كبير من قادة العالم على تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، والتي تشغل منصب نائب الرئيس في الإدارة المنتهية ولايتها.

فمن جانبه، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة للرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب" Donald J. Trump ، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكى.







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