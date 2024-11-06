اليوم السابع
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: مطار بن جوريون ومحيطه تحت قصف صاروخى لبنانى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 06:24 م
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: مطار بن جوريون ومحيطه تحت قصف صاروخى لبنانى مطار بن جوريون - أرشيفية
إبراهيم حسان

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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن مطار بن جوريون ومحيطه تحت قصف صاروخي يصدر من الجنوب اللبناني، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها، لافتا إلى أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية جنوبي لبنان وبعلبك شرقي البلاد.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام لبناني، أن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف منطقة الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.







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