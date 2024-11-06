التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.



وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية وعقارات و سيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه.

وألقي القبض علي اثنين وسيدة قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجاربالمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

