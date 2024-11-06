الانتخابات الامريكية.. ترامب يحسم 4 ولايات متأرجحة في سباق البيت الأبيض

كتبت : نهال أبو السعود

استطاع دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية حسم ولاية نورث كارولينا، وتضم (16) صوت من أصوات المجمع الانتخابي وولاية تكساس (40) وفلوريدا ( 30 ) وولاية اوهايو (17) ، وتعتبر الولايات الأربعة من الولايات التي لها تأثير كبير في النتيجة النهائية في سباق ترامب مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض.

ارتفعت أصوات المرشح الجمهورى دونالد ترامب إلى 222 صوتا فى المجمع الانتخابى، بعد فوزه فى 5 ولايات جديدة هى: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات)، فى حين حصلت منافسته كامالا هاريس على 105 أصوات.

وكان ترامب قد فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) و نورث داكوتا (3 أسوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).

كما فاز ترامب بولايات ميسوري (10 أصوات)، وألاباما (9 أصوات)، وأوكلاهوما (7 أصوات)، وتينيسي (11 صوتا)، فلوريدا (30 صوتا) واركنساس (6 أصوات)، وويست فيرجينيا (4 أصوات) وساوث كارولينا (9 أصوات)، وإنديانا (11 صوتا)، وكنتاكى (8 أصوات)، وحصد 105 من أصوات المجمع الانتخابي.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

ويواجه المرشح الجمهوري دونالد ترمب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ولا يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفق الانتخاب المباشر فقط وإنما بموجب آلية المجمع الانتخابي، وهو نظام مستقر في الدستور الأمريكي منذ عام 1787، ليكون حلاً وسطا بين انتخاب رئيس البلاد من الكونجرس أو التصويت الشعبي المباشر، وذلك لضمان تمتع الرئيس بصلاحيات كافية تجعله مستقلا عن الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، ولتحقيق التوازن بين مصالح الولايات الأصغر والأكبر، مع توفير طريقة لاختيار رئيس البلاد.

والمجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختبار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.



