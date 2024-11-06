اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 19 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

أدلى 9 متهيمن باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى البحيرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى البحيرة.

وقال المتهيمن خلال التحقيقات، أنهم كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، إعترفوا بإرتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب وأرشدوا عن جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.