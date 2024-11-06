اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 19 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:00 ص
اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 19 واقعة بأسلوب توصيل الأسلاك عقوبة الحبس
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى 9 متهيمن باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى البحيرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى البحيرة.

وقال المتهيمن خلال التحقيقات، أنهم كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، إعترفوا بإرتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب وأرشدوا عن جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 







سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

سرقة الدراجات النارية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة