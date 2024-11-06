اليوم السابع
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اعترافات سارقا شركة بالقاهرة الجديدة: "نحرسها نهارا ونسرقها ليلا"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 05:00 ص
اعترافات سارقا شركة بالقاهرة الجديدة: "نحرسها نهارا ونسرقها ليلا" سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون بسرقة شركة في القاهرة الجديدة، حيث أكد اللصان أنهما يعملان فردي أمن بالشركة، وقررا سرقتها نظرا لكونهما على دارية بكافة تفاصيلها.

وأضاف اللصان، أنهما تسللا ليلا للشركة، ونجح الاثنان في سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف).

ونجحت الداخلية في ضبط (فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهم..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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