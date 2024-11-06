إغلاق مراكز الاقتراع الأمريكية بجميع أنحاء البلاد

وكالات

أغلقت جميع مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها الآن، ونظرا لأن الولايات المتحدة تمتد على مناطق زمنية متعددة، فإن إغلاق مراكز الاقتراع استغرق ساعات.

وكان قد أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بـ انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا "حققت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وأضاف أمام حشد من أنصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا، اليوم انتصار للديمقراطية، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال "سأجعل أمريكا عظيمة مجددا، نريد جيشا قويا، لن أبدأ الحروب بل سأنهيها، سأوفر فرص العمل، سنخفض الضرائب ونغلق الحدود أمام المجرمين".