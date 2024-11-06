اليوم السابع
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الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعصار رافائيل يتسبب فى وقف منصات النفط والغاز فى أمريكا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:43 م
إعصار رافائيل يتسبب فى وقف منصات النفط والغاز فى أمريكا إعصار ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أوقف منتجو النفط والغاز الأمريكيون اليوم الأربعاء، الإنتاج فى المنصات، وتم إجلاء الموظفين إلى الشاطئ بعدما اشتدت قوة العاصفة الاستوائية رافائيل إلى حد الإعصار فى الساعات الأخيرة، والذى مازال يواصل طريقه نحو خليج المكسيك.

وذكرت شركة "إيرث ساينس أسوشيتس" لتحليلات الطاقة أن المسار المتوقع الحالي للإعصار يمكن أن يمر عبر خليج المكسيك ، مما قد يؤثر على ما يتراوح بين 3.1 مليون برميل يوميا و4.9 مليون برميل يوميا من الإنتاج.

وقالت شركة شيفرون إنها ستوقف الإنتاج في منشآتها التي تديرها في خليج المكسيك ، وتقوم بنقل جميع الموظفين المرتبطين بها إلى الشاطئ.

كما ذكرت شركة شل أنها بدأت نقل الموظفين غير الأساسيين إلى الشاطئ كإجراء احترازي ، وأوقفت بعض عمليات الحفر مؤقتًا .







إعصار رافائيل

منتجو النفط والغاز الأمريكيون

خليج المكسيك

العاصفة الاستوائية رافائيل




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