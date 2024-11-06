اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تحقيق نهضة عمرانية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:37 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تحقيق نهضة عمرانية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدى

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