أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تحقيق نهضة عمرانية

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة المدن المستدامة الخميس المقبل

وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزير خارجية الدنمارك

وزير السياحة: السوق البريطانية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر

وزير التعليم يستقبل وفد "جايكا" لبحث التوسع فى المدارس المصرية اليابانية

وزيرة التضامن تشارك بجلسة دور الفن المستدام فى دعم المجتمعات بالمنتدى الحضرى العالمى

نائب وزير الإسكان يبحث مع نظيره الفيتنامى فرص التعاون المستقبلى بين البلدين