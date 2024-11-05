اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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FBI ينشئ مركزا لمراقبة التهديدات الانتخابية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:19 م
FBI ينشئ مركزا لمراقبة التهديدات الانتخابية مكتب التحقيقات الفدرالى
أحمد علوى

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قال مكتب التحقيقات الفدرالي (BFI) إنه أنشأ مركز قيادة في العاصمة واشنطن لمراقبة التهديدات للانتخابات.

ذكرت شبكة NBC NEWS، الاثنين، أن تقريراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أفاد بزيادة في عدد البلاغات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المتصلة بـ الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم الثلاثاء، لكن مسؤولين أرجعوا ذلك إلى زيادة وعي الناس بسبل التدخل في سير الانتخابات.

وقال نائب مدير قسم التحقيقات الجنائية في المكتب: "الإبلاغ عن التهديدات التي نتلقاها هنا أكبر قليلاً، لكن الناس أكثر وعياً بإبلاغ المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ويعد نظام الانتخابات الأمريٍكية من أكثر النظم الانتخابية إثارة للجدل، ولطالما شهدت الولايات المتحدة دعوات من حين إلى آخر لتعديل هذا النظام المعروف باسم المجمع الانتخابي أو "Electoral college".

وانتقدت رابطة المحامين الأمريكيين المجمع الانتخابى باعتباره غامضا، وأظهر استطلاع للرأي أجرته عام 1987 أن 69% من المحامين يفضلون إنهاءه. لكن استطلاعات رأى العلماء السياسيين دعمت بقاءه، فيما أشارت استطلاعات رأى الجمهور إلى تفضيل إلغائه من قبل أغلبية بـ 58% عام 1967 ، و81% عام 1968 و75% فى عام 1981.

 

 







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