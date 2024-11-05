اليوم السابع
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يديعوت أحرونوت: بعض معتقلى التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:59 ص
يديعوت أحرونوت: بعض معتقلى التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب نتنياهو
أحمد علوى

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نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية عن مصادر أمنية، أن هدف بدء التحقيق في قضية التسريبات هو وقف تسريب معلومات خطيرة خلال الحرب الدائرة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن هناك أشخاصا معتقلون على خلفية التسريبات، ويعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب والحفاظ على الأسرار الأمنية.

ومن جانبها نقلت القناة ١٤ الإسرائيلية عن وزير بالحكومة الإسرائيلة، أن نتنياهو لا يستعجل إقالة المستشارة القضائية للحكومة رغم تحديها للائتلاف، وانه خشى أن تقيله المحكمة العليا إذا استهدف المستشارة القضائية.

 

 







نتنياهو

بنيامين نتنياهو

تسريبات اسرائيل

اسرائيل




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