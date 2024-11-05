وسائل إعلام عبرية: نتنياهو ينوى إقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك

نقل موقع واللا العبري، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس الحكومة ينوي إقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار.
وتظاهر آلاف الإسرائيليون في شوارع تل أبيب، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، من قبل رئيس الحكومة بنامين نتنياهو.
وقالت هيئة عائلات الأسرى، تعليقا على إقالة وزير دفاع الاحتلال، إن إقالة جالانت هو بمثابة استمرار لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة أولادنا المخطوفين، بحسب إعلام عبري.
من جانبه قدم وزير الأمن القومي في سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التهنئة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.
وعلّق العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، قائلا: "هي إقالة سياسة على حساب أمن الدولة"، بحسب ما كتب على حساباته.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع بدلا من يوآف جالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه، وزيرا جديدا للدفاع في إسرائيل، كما عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.
وفي آخر ظهور لجالانت، أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.
ونقلت صحيفة معاريف أن جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.
وقد تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد فى تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التى حاولت تفريقهم.
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