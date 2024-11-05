وزير السياحة لإكسترا نيوز: السوق البريطانية إحدى أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر

كتب الأمير نصرى

تحدث شريف فتحى وزير السياحة والآثار، عن مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الـ 43 للمعرض السياحى الدولي WTM London 2024 والذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال شريف فتحى خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، إن المعرض السياحى فى لندن هو أحد أهم المعارض على مستوى العالم، والمشاركة المصرية تنال النصيب الأكبر هذا العام من السنوات الأخرى.

ولفت شريف فتحى إلى أن مصر دائما تتواجد فى المحافل الدولية مثل هذا المعرض والمعارض الأخرى، والسوق البريطانية إحدى أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدا أن مصر تشهد زيادة فى عدد السياح البريطانيين عن العام الماضى، ونأمل أن تستمر الزيادة فى المستقبل.

تابع شريف فتحى، إن الجناح المصرى فى المعرض كبير ومتواجد بشكل جيد، وهو فرصة لتعارف شركات السياحة والفنادق المصرية مع أقرانها من الدول المختلفة.