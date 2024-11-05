اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الإسرائيلي المقال: أمن إسرائيل المهمة الرئيسية في حياتى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:19 م
وزير الدفاع الإسرائيلي المقال: أمن إسرائيل المهمة الرئيسية في حياتى وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالات
وكالات

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالات إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما المهمة الرئيسية في حياته، بينما اتهمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب معلومات

وكانت قد قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو،أقال وزير الدفاع جالانت.

وذكرت القناة  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

وفي أخر ظهور لجالانت، أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.

ونقلت صحيفة معاريف أن جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

وقد تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد فى تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التى حاولت تفريقهم.







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إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

إقالة وزير دفاع إسرائيل

بنيامين نتنياهو




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