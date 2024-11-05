اليوم السابع
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نقابة العاملين بالسياحة تبرم اتفاقية لصرف مستحقات 55 عاملا بأحد فنادق العلمين‎

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:58 ص
نقابة العاملين بالسياحة تبرم اتفاقية لصرف مستحقات 55 عاملا بأحد فنادق العلمين‎ محسن آش الله رئيس النقابة العامة والمشرف على سكرتارية الهجرة
كتبت آية دعبس

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أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، اتفاقية مع إدارة أحد الفنادق بمدينة العلمين، تنص على صرف مستحقات 55 عاملاً، والمنصوص عليها بقانون العمل والقرارات السيادية بالدولة.

 

وأوضح محسن آش الله رئيس النقابة العامة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام بـ اتحاد العمال، أن الأتفاق جاء بموجب جلسات التفاوض، التي شارك فيها ياسر أبو رواش مدير الموارد البشرية، بإدارة الفندق وفتحي رمضان، مدير مكتب العمل بالعلمين، وهيئة مكتب النقابة العامة.

 

ونص الأتفاق الثلاثي بأن تتحمل الأدارة، صرف أجور 3 شهور عن كل سنة قضاها العمال في الخدمة منهم شهران، عن الأجر الشامل ، وشهر عن الاجر الأساسي للعامل، وصرف تعويض، عن ترك الخدمة بقيمة 6 شهور، بالإضافة إلى 3 شهور عن الأجر الشامل لعدم الأخطار بالوقف.

 

أضاف أشرف عكاشة أمين صندوق النقابة العامة، بأن الأدارة وافقت على احتساب الفروق المالية، لمقابل عمولة الخدمة للعمال، وحافز التقييم عن العام الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

 







نقابة العاملين بالسياحة والفنادق

محسن اش الله

العلمين



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