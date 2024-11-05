نتنياهو يعين جدعون ساعر وزيرا للخارجية

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية، خلفا ليسرائيل كاتس، والذي تولى حقيبة الدفاع، بعد إقالة يوآف جالانت.

وفي آخر ظهور لجالانت، أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال، قال وزير الدفاع الإسرائيلى، إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.

ونقلت صحيفة معاريف أن جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

وقد تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد فى تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التى حاولت تفريقهم.