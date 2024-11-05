اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:00 م
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مطار القاهرة يسير اليوم 527 رحلة طيران إلى عدة وجهات لنقل أكثر من 76 ألف راكب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:48 م
مطار القاهرة يسير اليوم 527 رحلة طيران إلى عدة وجهات لنقل أكثر من 76 ألف راكب مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفي

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ينقل مطار القاهرة الدولي اليوم، الثلاثاء، أكثر من 76 ألف راكب على مدار 24 ساعةً وذلك على متن 527 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية .


وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 267 رحلة جوية تقل على متنها 38.862 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا  إنجمينا مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 260 رحلة تنقل على متنها  37.729 من عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر، زيورخ تورنتو فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، إسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

 







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