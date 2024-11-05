مصرع عامل فى انقلاب سيارة ملاكى بالترعة الفاروقية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام محافظة سوهاج، إنقلاب سيارة بترعة الفاروقية دائرة المركز ووجود متوفى، حيث تم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، ووجود متوفى.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بانقلاب سيارة ومتوفي بترعة الفاروقية على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "فارس.أ" 25 سنة عامل اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الأطار الأمامى.