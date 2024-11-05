مديرة حملة كامالا هاريس عن موعد نتائج الانتخابات الأمريكية: سنتحلى بالصبر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت جين أومالى ديلون، مديرة حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الامريكية 2024، إنهم سيتحلون بالصبر فيما يتعلق بإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وبحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس، فإن قواعد فرز الأصوات فى الولايات المتأرجحة، لذا فمن المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل فرز جميع الأصوات فى الولايات الرئيسية التي من المتوقع أن تحسم السباق المتقارب.

وقالت أومالى: "سنركز للغاية على ما يحدث فى الجزء المبكر من الليلة. لكننا نعرف أن بعض الولايات الحاسمة الكبرى لن يتم فرز الأصوات فيها بالكامل قبل وقت لاحق أو فى الصباح المبكر".

وأعربت أومالى ديلون عن تفاؤلها بشأن الإقبال على التصويت المبكر فى جورجيا ونورث كارولينا ، واعتبرته مؤشرا إيجابية لحملة هاريس.

وبحلول الوقت الذى انتهى فيه التصويت المبكر فى كارولينا الشمالية يوم السبت الماضى، كان أكثر من 4.4 مليون ناخب، بما يعادل 57% من جميع الناخبين المسجلين باولاية، قد أدلوا بأصواتهم. وكان الإقبال قويا بشكل خاص فى المقاطعات الغربية المتضررة من إعصار هيلين.

وفى الوقت نفسه، أدلى أكثر من 4 مليون ناخب بأصواتهم مبكرا فى ولاية جورجيا، وهو رقم قياسى بالنسبة للولاية.

ويتسم النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات ، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابي والذي تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئي بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.

والمجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختيار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.