مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات

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أدان وزراء خارجية مجموعة السبع، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، داعين إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.



وقال وزراء خارجية مجموعة السبع - في بيان صادر الإثنين أوردته وزارة الخارجية الإيطالية - إن "كوريا الشمالية تواصل تعزيز قدراتها النووية والصاروخية الباليستية غير القانونية وتصعيد أنشطتها المزعزعة للاستقرار".



وطالب وزراء الخارجية كوريا الشمالية بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي برامج لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وحث الوزراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.