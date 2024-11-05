مجلس النواب يحيل بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته

كتب محمود حسين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان أحمد كجوك وزير المالية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته، وذلك عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة، وقال: "على النائب فخرى الفقي رئيس اللجنة عقد اجتماع لمناقشة هذا البيان في أقرب وقت ممكن وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات فى شأنه بحضور وزير المالية، ولمن يرغب من النواب سواء أعضاء اللجنة أو غيرهم المشاركة في مناقشة البيان حضور اجتماع اللجنة".