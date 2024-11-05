مالى: استئناف الدراسة بعد شهر من التأخير بسبب الفيضانات

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أعلنت السلطات في مالي ، استئناف الدراسة بالمدارس بعد مرور شهر علي الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد.



وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد أعلنت حالة "الكارثة الوطنية" نهاية أغسطس الماضي، وقررت تأجيل بدء العام الدراسي الذى كان مقررا في الأول من أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر الجاري.



ونقل راديو فرنسا الدولي عن أمادو سي سافاني وزير التعليم الوطني، قوله إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات من أجل بداية ناجحة للعام الدراسي بعد الأضرار التي خلفتها الفيضانات.



وأضاف سافاني :"لقد تم تنفيذ إجراءات قوية، ونشجع بسرعة على إخلاء المدارس ، وإعادة إسكان المتضررين من الفيضانات الذين استوطنوا هذه المدارس، حتي تكون على استعداد للترحيب بالطلاب.



وأوضح الراديو أن الضحايا لم يغادروا بعد الفصول الدراسية التي يمكثون فيها ، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في منطقة تمبكتو، وهي المنطقة الأكثر تضررا مع ما يقرب من 200 حالة فيضانات.