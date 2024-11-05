كيف يصوت ترامب فى فلوريدا رغم قيود الولاية على تصويت "المدانين"؟

كتبت ريم عبد الحميد

من المقرر أن يدلى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى انتخابات أمريكا 2024، بصوته فى ولاية فلوريدا.



وتقول شبكة CNN إنه على الرغم من أن فلوريدا تفرض صعوبات على الأشخاص الموجودين فى الولاية لاستعادة حقوق التصويت الخاصة بهم، فإن ترامب لن يواجه هذه المشكلة.

وكان ترامب قد ادين فى مانهاتن فى وقت سابق هذا العام بارتكاب 34 اتهما من تزوير السجلات التجارية المرتبطة بقضية أموال الصمت قبل انتخابات 2016. وأدين الرئيس السابق بارتكاب جريمة، ومن المقرر أن يصدر الحكم ضده فى 26 نوفمبر الجارى.

وبموجب قانون فلوريدا، لو أن ناخبا تمت إدانته خارج الولاية، فيتم العودة إلى قوانين الولاية التي تمت غدانته فيها لتحديد كيفية استعادة حقه او حقها فى التصويت.

وبالنسبة لترامب، فإن هذا يعنى أنه سيستفيد من قانون نيويورك الصادر عام 2021 والذى يسح للأشخاص المداين بالتصويت طالما أنهم لا يقضون فترة سجن خلال الانتخابات.

ويمثل ترشح دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه لائحة اتهامات كبرى، بمقدمتها اتهامه بالاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

ويواجه المرشح الجمهوري دونالد ترمب اتهامات مماثلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث تم اتهامه بالابتزاز، وهو الاتهام الذي يتم استخدامه لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتنبع هذه القضية، المعلقة لحين بت محكمة الاستئناف بالولاية فى دور المدعي العام، من مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسئولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات للتعتيم على خسارته الضيقة في الولاية، ورفض رافينسبيرجر القيام بذلك.





وفي أبريل الماضى، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، وبعد جلسات استمرت قرابة شهر، أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016.