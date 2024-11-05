كوريا الجنوبية: مستعدون للمرحلة القادمة بغض النظر عن الفائز فى انتخابات أمريكا

سول (أ ش أ)

قال المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة للمرحلة القادمة بغض النظر عن الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) عن مسئول بارز في المكتب قوله أن انتخابات اليوم في الولايات المتحدة سيكون لها تأثير بشكل كبير على الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى اليابان.

وأضاف المسئول أن سول في حاجة إلى الرد على وجود القوات الكورية الشمالية في روسيا، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا قد تؤثر على الانتخابات الأمريكية، في حين أن نتيجة الانتخابات يمكن أن تؤثر على الحرب بالإضافة إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية.