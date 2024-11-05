قلق فى جيش الاحتلال من تغيير بروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء

كتب عبد الوهاب الجندى

تحت بند سمح بالنشر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك قلق لدى قيادات الجيش الإسرائيلي، بخصوص التسريبات التي تم اكتشافها في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو.

وفي شهر يوليو، كشف ناداف إيال على موقع واي نت أن الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع يشعرون بالقلق من محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن هناك اشتباه بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو.