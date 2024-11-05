اليوم السابع
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قصر باكنجهام يعلن إصابة الملكة كاميلا بعدوى فى الصدر وانسحابها من ارتباطاتها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:24 م
قصر باكنجهام يعلن إصابة الملكة كاميلا بعدوى فى الصدر وانسحابها من ارتباطاتها الملك تشارلز والملكة كاميلا
كتبت : رباب فتحى

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أعلن قصر باكنجهام أن الملكة كاميلا مريضة بعدوى فى الصدر وانسحبت من ارتباطاتها هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "جلالة الملكة مريضة حاليًا بعدوى فى الصدر، وقد نصحها أطباؤها بفترة قصيرة من الراحة. وبالتالى، اضطرت جلالتها للأسف الشديد إلى الانسحاب من ارتباطاتها لهذا الأسبوع، لكنها تأمل كثيرًا فى التعافى فى الوقت المناسب لحضور فعاليات الذكرى هذا الأسبوع كالمعتاد."

وأضاف "إنها تعتذر لكل من قد يشعر بالإزعاج أو بخيبة الأمل نتيجة لذلك".

ومن المفهوم أن الملكة ستبقى فى المنزل تحت إشراف الطبيب أثناء تعافيها.

وستتولى دوقة جلوستر، بريجيت، نيابة عن كاميلا حضور ميدان الذكرى السنوى فى وستمنستر آبي.

ولن تحضر الملكة أيضًا حفل استقبال قصر باكنجهام للرياضيين الأوليمبيين والبارالمبيين الذى يستضيفه الملك يوم الخميس.

ويأتى هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من عودة الملك تشارلز وكاميلا من جولة استمرت تسعة أيام فى أستراليا وساموا.







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مرض الملكة كاميلا

بريطانيا

العائلة المالكة البريطانية




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